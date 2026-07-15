Hermès renoue avec la résistance des 1.700EUR, c'est à dire l'oblique baissière qui se confond avec la MM100. 1
Le prochain objectif se situe vers 1.780 EUR, le zénith testé les 10 et 14 avril puis le 20 juin.
Hermès renoue avec la résistance des 1.700EUR, c'est à dire l'oblique baissière qui se confond avec la MM100. 1
Le prochain objectif se situe vers 1.780 EUR, le zénith testé les 10 et 14 avril puis le 20 juin.
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