Hermès: RBC réduit sa cible, mais reste à 'surperformance'
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 17:12
Dans une note sectorielle, le courtier canadien rappelle que la maison de luxe a récemment publié des résultats semestriels en ligne avec les attentes du marché, mais que la nature de la croissance de son activité a changé, avec une plus grande dépendance à la maroquinerie, un ralentissement du prêt-à-porter et de moindres effets prix dans la soie et les foulards.
'Si la réaction du marché s'est avéré peu enthousiaste à court terme, nous continuons d'apprécier les qualités défensives offertes par Hermès, tout particulièrement au regard de l'environnement maussade qui caractérise aujourd'hui le secteur du luxe', souligne-t-il.
Le courtier reconnaît cependant que la valorisation tendue du titre, qui se traite à 44 fois ses bénéfices attendus en 2026, constitue un facteur de risque à l'heure actuelle.
'Selon nous, si Hermès parvient à atteindre les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 sans nouvelles révisions à la baisse, le titre devrait pouvoir conserver en grande partie son niveau actuel de valorisation, qui correspond à sa moyenne historique sur dix ans', explique RBC dans son étude.
Valeurs associées
|2 031,0000 EUR
|Euronext Paris
|-3,93%
