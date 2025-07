Hermès : pullback sous 2.480E, déjà 4% reperdus information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Hermès amorce un pullback sous 2.480E, et en 2 séances, ce sont déjà 4% reperdus.

Le prochain point d'appui se situe vers 2.325E, puis 2.287E, ex-plancher des 11 et 17 avril.





Valeurs associées HERMES INTL 2 390,000 EUR Euronext Paris -1,89%