Hermès: poursuit sa progression, UBS à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre gagne encore 1% aujourd'hui et affiche une troisième séance de hausse consécutive (+3%).



La valeur profite de la recommandation positive d'UBS qui confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours rehaussé de 2390 à 2515 euros, soit un potentiel de hausse de 21% pour le titre de la maison de luxe.



' Hermès a enregistré une solide croissance à deux chiffres au troisième trimestre, avec comme prévu toutes les régions à l'exception de l'APAC (hors Japon) affichant de fortes performances', juge le broker, pour qui le titre demeure 'l'un de ses meilleurs choix'.





