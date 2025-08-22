Hermès: nouveau magasin agrandi à Séoul information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, dans le quartier de Gangnam à Séoul. Désormais dans le hall Ouest du mall, l'espace de ce magasin présente les seize métiers de la maison de luxe parisienne.



'La façade extérieure est décorée de bandes verticales métallisées en trompe l'oeil dont l'effet évoque aussi bien le Dancheong, style décoratif traditionnel aux tons vifs, que l'esthétique sud-coréenne contemporaine', met en avant le groupe.



'Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin incarne l'alliance entre tradition et modernité. Son décor lumineux célèbre à la fois l'art ancien et le dynamisme des nouvelles générations sud-coréennes', poursuit-il.





