 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 931,89
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès: nouveau magasin agrandi à Séoul
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 08:10

(Zonebourse.com) - Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, dans le quartier de Gangnam à Séoul. Désormais dans le hall Ouest du mall, l'espace de ce magasin présente les seize métiers de la maison de luxe parisienne.

'La façade extérieure est décorée de bandes verticales métallisées en trompe l'oeil dont l'effet évoque aussi bien le Dancheong, style décoratif traditionnel aux tons vifs, que l'esthétique sud-coréenne contemporaine', met en avant le groupe.

'Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin incarne l'alliance entre tradition et modernité. Son décor lumineux célèbre à la fois l'art ancien et le dynamisme des nouvelles générations sud-coréennes', poursuit-il.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 069,0000 EUR Euronext Paris -0,05%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank