L'armateur français CMA CGM va faire construire six porte-conteneurs en Inde

( AFP / ROBYN BECK )

L'armateur français CMA CGM a annoncé mercredi dans un communiqué avoir conclu un accord pour la construction en Inde de six navires porte-conteneurs.

"Le groupe CMA CGM signe une lettre d'intention pour six nouveaux porte-conteneurs de 1.700 EVP", ou équivalent vingt pieds (mesure de référence pour un conteneur standard), indique le géant mondial du transport maritime, sans préciser le montant de la commande.

Les bateaux, qui utiliseront le gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant, seront construits par la société Cochin Shipyard Limited, entreprise publique indienne. Ils seront livrés entre 2029 et 2031.

"Tous les navires seront enregistrés sous pavillon indien", précise le groupe.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Make in India", lancée en 2014 par le Premier ministre Narendra Modi pour renforcer l'industrie du pays le plus peuplé de la planète en encourageant les entreprises étrangères à produire en Inde.

Lors de sa visite en France en février, M. Modi s'était rendu au siège de CMA CGM, au port de Marseille, en compagnie d'Emmanuel Macron.

Le PDG Rodolphe Saadé leur avait notamment présenté le centre de navigation d'où est gérée la flotte de l'armateur et avait souligné les liens de la compagnie avec l'Inde.

Dans son communiqué, CMA CGM se dit "aligné sur la vision du développement maritime de l'Inde". "Le groupe a déjà immatriculé quatre navires sous pavillon indien en 2025, prévoit le recrutement de 1.000 marins indiens d'ici la fin de l'année, et en embauchera 500 supplémentaires en 2026".

D'après le groupe, CMA CGM est la première compagnie maritime internationale à commander des navires propulsés au GNL à l'Inde. Les navires "sont capables d'utiliser des carburants bas carbone réduisant significativement les gaz à effet de serre", assure-t-il.

Cette "énergie fossile de transition" permet de "réduire nos émissions de CO2 de 20%", avait estimé Rodolphe Saadé en septembre devant les députés, reconnaissant toutefois se demander "comment on va faire pour" atteindre "l'engagement d’être carbone zéro en 2050" pris par le groupe.

CMA CGM, troisième transporteur maritime mondial, est basé à Marseille et détient une flotte de plus de 650 navires. Il exploite 60 terminaux portuaires dans 30 pays, sur les cinq continents, seul ou en société conjointe.

En Inde, où le groupe est présent depuis 34 ans, CMA CGM assure 19 services maritimes hebdomadaires et emploie 17.000 personnes, d'après les chiffres communiqués.