Hermès amplifie son repli, Jefferies commence à douter

Hermès accentue ses pertes mardi après-midi à la Bourse de Paris dans la foulée de commentaires prudents des analystes de Jefferies, qui ont décidé de nettement revoir à la baisse leur objectif de cours sur le titre de la maison de luxe.

Aux alentours de 16h50, l'action cède 1,3% à 1 363 euros, parmi les plus fortes baisses d'un CAC 40 qui recule autour de 0,1% au même moment.

Dans une note diffusée dans l'après-midi, les équipes de Jefferies disent s'inquiéter du décalage croissant entre l'optimisme affiché par la direction du groupe parisien et les doutes grandissants des investisseurs.

Alors que le maroquinier continue d'accroître ses capacités de production en ouvrant de nouveaux ateliers, le broker américain redoute, lui, que la magie dont bénéficiait jusqu'ici l'entreprise commence à s'essouffler.

La direction va devoir rassurer

Jefferies met en avant le ralentissement du marché de la seconde main : si la cote de l'occasion baisse, les acheteurs sont moins incités à dépenser des fortunes en boutique, mais aussi un essoufflement des ventes des autres produits (vêtements, soie, bijoux) que les clients achètent pour espérer avoir accès à un sac iconique comme le Birkin ou le Kelly.

Sachant que l'action Hermès se traite toujours à des niveaux de valorisation élevés, le marché n'accepte, à ce prix-là, pas le moindre doute, ce qui signifie selon lui que les dirigeants devront s'expliquer publiquement pour rassurer.

S'il maintient sa recommandation d'achat sur le titre, Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 000 à 1 600 euros.

Hermès doit publier son chiffre d'affaires du 3e trimestre le 22 octobre.