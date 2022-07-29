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Hermès affiche des ventes au S1 en hausse à 5,48 milliards d'euros
information fournie par Reuters29/07/2022 à 08:09

29 juillet (Reuters) - Hermes International SCA HRMS.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE EUR 5,48 MDS AU S1 CONTRE EUR 4,24 MDS IL Y A UN AN

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE EUR 2,30 MDS AU S1 CONTRE EUR 1,72 MD IL Y AN UN

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 DE EUR 1,64 MD CONTRE EUR 1,17 MD IL Y A UN AN

* CROISSANCE AU S1: L’ASIE HORS JAPON (+15 %), LE JAPON (+20 %), L’AMÉRIQUE (+34 %), L’EUROPE HORS FRANCE (+34 %) ET LA FRANCE (+41 %)

* CROISSANCE AU S1: PARFUM ET BEAUTÉ (+23 %), L’HORLOGERIE (+55 %), LES AUTRES MÉTIERS HERMÈS (+33 %)

* À MOYEN TERME, LE GROUPE CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À TAUX CONSTANTS

* CROISSANCE AU S1: MAROQUINERIE-SELLERIE (+12 %), VÊTEMENT ET ACCESSOIRES (+36 %), SOIE ET TEXTILES (+29 %)

* LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE ATTEINT 42 % DES VENTES AU S1

* A AUGMENTÉ LES PRIX DES MONTRES ET DES BIJOUX EN JUILLET DE 3 À 5 % - GÉRANT D'HERMÈS

Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA

(Gdansk Newsroom)

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