Hermès affiche des ventes au S1 en hausse à 5,48 milliards d'euros
information fournie par Reuters29/07/2022 à 08:09
29 juillet (Reuters) - Hermes International SCA HRMS.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE EUR 5,48 MDS AU S1 CONTRE EUR 4,24 MDS IL Y A UN AN
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE EUR 2,30 MDS AU S1 CONTRE EUR 1,72 MD IL Y AN UN
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 DE EUR 1,64 MD CONTRE EUR 1,17 MD IL Y A UN AN
* CROISSANCE AU S1: L’ASIE HORS JAPON (+15 %), LE JAPON (+20 %), L’AMÉRIQUE (+34 %), L’EUROPE HORS FRANCE (+34 %) ET LA FRANCE (+41 %)
* CROISSANCE AU S1: PARFUM ET BEAUTÉ (+23 %), L’HORLOGERIE (+55 %), LES AUTRES MÉTIERS HERMÈS (+33 %)
* À MOYEN TERME, LE GROUPE CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES À TAUX CONSTANTS
* CROISSANCE AU S1: MAROQUINERIE-SELLERIE (+12 %), VÊTEMENT ET ACCESSOIRES (+36 %), SOIE ET TEXTILES (+29 %)
* LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE COURANTE ATTEINT 42 % DES VENTES AU S1
* A AUGMENTÉ LES PRIX DES MONTRES ET DES BIJOUX EN JUILLET DE 3 À 5 % - GÉRANT D'HERMÈS
Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA
(Gdansk Newsroom)
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