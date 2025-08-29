Hermès: à la croisée des chemins
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:18
Un repli marqué qui efface les gains. En l'espace d'un mois, Hermès International a perdu 11,0%, un mouvement brutal qui contraste avec la quasi-stabilité observée sur un an (+0,1%). Depuis janvier, le bilan s'inscrit en territoire négatif, avec une baisse de 8,5%, confirmant un affaiblissement de tendance à moyen terme. Ce retour en arrière replace le titre dans une zone sensible, après l'échec de rebond constaté au printemps.
Des signaux techniques contrastés. L'analyse des moyennes mobiles illustre cette fragilité : le titre se maintient au-dessus de sa moyenne mobile 20 jours, mais reste sous sa moyenne 50 jours, signe d'une dynamique brouillée. Le momentum, lui, traduit un équilibre des forces, sans véritable orientation dominante.
Un couloir décisif à surveiller. Sur le plan graphique, Hermès enchaîne des sommets décroissants. Le support majeur à 2 037 EUR constitue désormais la ligne de défense des cours, tandis que la résistance à 2 226 EUR se dresse comme obstacle immédiat à franchir pour relancer une dynamique positive. Entre ces deux bornes, le titre reste prisonnier d'un couloir de consolidation étroit.
La sortie de ce range dictera la prochaine tendance : un maintien au-dessus de 2 037 EUR conforterait un biais neutre-haussier, mais une rupture nette de ce support ouvrirait la voie à une accélération baissière vers des niveaux plus bas.
Valeurs associées
|2 118,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,33%
A lire aussi
-
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) français a été de 0,3% au deuxième trimestre, a confirmé vendredi l'Insee dans ses résultats détaillés, après +0,1% au premier trimestre. Le taux d'épargne des ménages augmente de nouveau, pour s'établir à 18,9% de ... Lire la suite
-
"La dette c'est l'esclavage des plus jeunes": François Bayrou a de nouveau appelé vendredi les "boomers" - les retraités - à ne "pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes" dans un plaidoyer en faveur de sa décision de demander la confiance de l'Assemblée ... Lire la suite
-
"Excellente nouvelle" pour les barrages français : les trésors nationaux de l'hydroélectricité sauvés de la mise en concurrence demandée par Bruxelles?
Un compromis a été trouvé entre la France et la Commission européennne, mettant fin à un désaccord de deux décennies qui bloquaient les nouveaux investissements dans le parc hydroélectrique français. La fin d'une bataille de vingt ans? Paris et Bruxelles sont parvenus ... Lire la suite
-
L'ensemble des organisations syndicales a appelé vendredi à une journée de mobilisation massive le 18 septembre, pour exiger un budget de "justice sociale" et fiscale, que le gouvernement Bayrou soit encore en place à cette date ou non. Les chefs de file des confédérations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer