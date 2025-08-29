Hermès: à la croisée des chemins information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 13:18









(Zonebourse.com) - Après un net repli en un mois, le titre Hermès efface ses gains annuels et se retrouve face à un seuil technique déterminant. La dynamique reste hésitante, entre consolidation et risque de rupture.



Un repli marqué qui efface les gains. En l'espace d'un mois, Hermès International a perdu 11,0%, un mouvement brutal qui contraste avec la quasi-stabilité observée sur un an (+0,1%). Depuis janvier, le bilan s'inscrit en territoire négatif, avec une baisse de 8,5%, confirmant un affaiblissement de tendance à moyen terme. Ce retour en arrière replace le titre dans une zone sensible, après l'échec de rebond constaté au printemps.



Des signaux techniques contrastés. L'analyse des moyennes mobiles illustre cette fragilité : le titre se maintient au-dessus de sa moyenne mobile 20 jours, mais reste sous sa moyenne 50 jours, signe d'une dynamique brouillée. Le momentum, lui, traduit un équilibre des forces, sans véritable orientation dominante.



Un couloir décisif à surveiller. Sur le plan graphique, Hermès enchaîne des sommets décroissants. Le support majeur à 2 037 EUR constitue désormais la ligne de défense des cours, tandis que la résistance à 2 226 EUR se dresse comme obstacle immédiat à franchir pour relancer une dynamique positive. Entre ces deux bornes, le titre reste prisonnier d'un couloir de consolidation étroit.



La sortie de ce range dictera la prochaine tendance : un maintien au-dessus de 2 037 EUR conforterait un biais neutre-haussier, mais une rupture nette de ce support ouvrirait la voie à une accélération baissière vers des niveaux plus bas.







Valeurs associées HERMES INTL 2 118,0000 EUR Euronext Paris -0,33%