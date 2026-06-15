Herige prévoit une acquisition en Loire-Atlantique

Herige Industries annonce un projet d'acquisition portant sur les activités de béton prêt à l'emploi exploitées par BHR en Loire-Atlantique. Ce projet résulte de la mise en oeuvre, par sa filiale Edycem, des droits dont elle bénéficie en vertu des accords conclus en 2020 lors de l'acquisition des activités de BHR en Mayenne et dans la Sarthe.

Il s'inscrit dans la stratégie de développement de son pôle Béton, visant à renforcer son maillage territorial et à optimiser la couverture de son réseau de production, au service de ses clients et partenaires. Cette dynamique pourrait également soutenir le déploiement des gammes à faible empreinte carbone développées par Edycem.

"Cette opération permettrait également à Edycem de consolider significativement sa position en Loire-Atlantique, en complément de ses bastions historiques, et de créer un relais de croissance et de valeur", commente Benoît Hennaut, président du directoire d'Herige Industries.

À ce stade, la réalisation de cette opération demeure soumise à la conclusion d'accords définitifs, à la satisfaction des conditions usuelles applicables à ce type de transaction ainsi qu'à l'obtention, le cas échéant, des autorisations réglementaires requises.