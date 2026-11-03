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HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 31 octobre 2026
information fournie par Actusnews 03/11/2026 à 18:00

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ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de
droits de vote théoriques* 		Nombre total de
droits de vote exerçables
31 OCTOBRE 2026 2 993 643 5 036 989 4 817 072

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE ACTUS FINANCE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire Corinne PUISSANT
Caroline LUTINIER , Directrice RSE & Communication Groupe Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 02 51 08 08 08 Tel : 01 53 67 36 77
Email : communication@groupe-herige.fr Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr

HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162 BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZ1vZJ1sZ5nKmGqclcZob2ZsaWxnxGCYaGnLlGFpY8icmmxnyJphm5SSamlilm5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101199-2026_11_03-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-31102026.pdf

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