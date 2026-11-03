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Voile-Le tenant du titre Caudrelier abandonne la Route du Rhum, victime d'une avarie
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:56

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Charles Caudrelier, skipper de l'équipe Dongfeng Race Team, et son équipage s'entraînent à bord de leur voilier Volvo Ocean 65 en vue de l'avant-dernière étape de la Volvo Ocean Race, une course autour du monde réunissant sept bateaux, près de Cardiff.

Charles Caudrelier, skipper de l'équipe Dongfeng Race Team, et son équipage s'entraînent à bord de leur voilier Volvo Ocean 65 en vue de l'avant-dernière étape de la Volvo Ocean Race, une course autour du monde réunissant sept bateaux, près de Cardiff.

Charles Caudrelier, le vainqueur sortant ‌de la Route du Rhum, a été contraint mardi à l'abandon et voit ses ​espoirs de doublé s'envoler en raison d'une avarie sur le foil bâbord de son Maxi Edmond de Rothschild survenue dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé son équipe.

"Grâce ​au récit et aux premières photos de Charles, nous constatons très vite que l'avarie est sérieuse. Son ampleur ​et sa localisation (...) ne permettent absolument pas d’envisager ⁠une réparation seul en mer ni une réparation rapide et efficace par notre ‌équipe technique sur le parcours", a déclaré Cyril Dardashti, le directeur d'équipe, dans un communiqué.

"Ce que nous pouvons aujourd'hui préciser est que son ​origine n'est pas consécutive à ‌un choc avec un objet extérieur", a-t-il ajouté.

Le skippeur se déroute ⁠actuellement vers Lorient (Morbihan), où se situe sa base technique.

Son équipe avait communiqué mardi matin sur l'avarie survenue vers 5h du matin alors que le Finistérien de 52 ans pointait en ⁠quatrième position de ‌la classe Ultim (des multicoques de 32 mètres de long et 23 mètres ⁠de large).

Vainqueur dès sa première participation en 2022, record du parcours à la ‌clé, Charles Caudrelier abordait cette 13e édition de la Route du Rhum "dans ⁠l'inconnu", comme il l'avait confié à Reuters avant le départ de ⁠Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), dimanche, en raison ‌d'un nouveau bateau innovant dont la mise au point pourrait prendre deux à trois ans.

Parmi ​les huit trimarans de la classe Ultim, ‌Anthony Marchand (Actual Ultim 4) a été le premier à endommager son bateau, victime lundi matin d'un "important problème technique ​sur son safran central". Il fait route à vitesse réduite vers l'Irlande.

Le Sodebo Ultim 3 barré par Thomas Coville a également connu une avarie, mardi, puisque ⁠sa voile d'avant est "tombée à l'eau pour une raison encore indéterminée", le contraignant à stopper son bateau, selon un communiqué de son équipe.

Il est finalement reparti en course après avoir largué la voile en mer.

Tom Laperche (SVR-Lazartigue) mène pour l'instant la flotte dans la classe Ultim, talonné de près par Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire XI).

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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