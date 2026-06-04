HERIGE : HERIGE INDUSTRIES : FRANÇOIS BOURGOIN NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ATLANTEM

HERIGE Industries annonce la nomination de François Bourgoin en tant que Directeur Général de sa filiale menuiserie Atlantem, à compter du 16 juin prochain.

Fort de quinze années d'expérience dans le secteur de la menuiserie, cet homme de 56 ans apporte à Atlantem une connaissance approfondie des produits, des marchés et de leurs évolutions. Au fil de son parcours, il a exercé des fonctions de direction globale, de gestion opérationnelle et de pilotage financier au sein de structures industrielles variées. Son parcours comprend la présidence et la direction générale de filiales au sein de groupes internationaux et d'entreprises à actionnariat familial tels que Hörmann, JELD-WEN et le Groupe HPG.

Ces postes l'ont amené à encadrer le développement industriel et commercial, à piloter la rentabilité d'activités et à manager des équipes dans des environnements exigeants en France et à l'international.

Il a également pu développer une maîtrise pointue des processus de fabrication de fenêtres, portes et portails, ainsi qu'une compréhension fine des exigences de qualité et des attentes clients.

Une feuille de route axée sur les fondamentaux

François Bourgoin aura pour mission de poursuivre le développement d'Atlantem en renforçant la fluidité des organisations, en améliorant l'expérience client, en accompagnant et soutenant l'innovation. Sa prise de fonction s'inscrit dans une démarche progressive, avec une priorité donnée à la rencontre des équipes et à la compréhension des enjeux opérationnels.

« Mon approche repose sur la proximité, la simplicité et la capacité à avancer collectivement. Je souhaite prendre le temps de comprendre les réalités opérationnelles afin de construire une trajectoire adaptée aux enjeux de l'activité. L'objectif est à la fois de développer l'activité commerciale, d'améliorer la fluidité de nos modes de fonctionnement et de renforcer la performance globale pour assurer une croissance durable. » - François BOURGOIN, Directeur Général d'Atlantem

PARCOURS

Depuis 2018 Président — Groupe HPG Invest

2016 – 2018 Directeur Général Europe du Sud — Jeld-Wen

2012 – 2016 Directeur Général France — Hörmann

2004 – 2012 Président de filiale — Knauf Sud-Est

2002 – 2003 Directeur des marchés — Knauf France

1999 – 2002 Directeur Général France — Osborn International

1995 – 1999 Directeur Développement Allemagne/Autriche — Hyster Yale

1993 – 1995 Responsable des ventes France — Hyster Yale

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026, le 28 juillet 2026 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS D'HERIGE INDUSTRIES

HERIGE Industries est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE Industries est coté sur Euronext Growth

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CONTACTS

HERIGE Industries

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