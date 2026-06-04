 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Herige confie à François Bourgoin la direction de sa filiale Atlantem
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 18:23

La filiale menuiserie du groupe vendéen voit ainsi son équipe dirigeante renforcée avec l'arrivée de ce spécialiste du secteur fort de 15 ans d'expérience.

Herige Industries annonce la nomination de François Bourgoin au poste de Directeur Général d'Atlantem à compter du 16 juin. Agé de 56 ans, cette recrue d'une expérience de 15 ans dans la menuiserie et a occupé des fonctions de direction générale, opérationnelle et financière au sein de groupes tels que Hörmann, JELD-WEN et le Groupe HPG.

Son parcours l'a conduit à piloter le développement industriel et commercial, la rentabilité des activités et le management d'équipes en France comme à l'international. Il possède également une expertise reconnue dans la fabrication de fenêtres, portes et portails, précise Herige dans son communiqué.

Sa feuille de route prévoit de poursuivre le développement d'Atlantem en améliorant la fluidité des organisations, l'expérience client et le soutien à l'innovation. "L'objectif est à la fois de développer l'activité commerciale, d'améliorer la fluidité de nos modes de fonctionnement et de renforcer la performance globale pour assurer une croissance durable", résume François Bourgoin.

Valeurs associées

HERIGE
19,650 EUR Euronext Paris -0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Pétrole Brent
94,65 -2,81%
SOITEC
156,5 -5,55%
HAFFNER ENERGY
0,245 -11,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank