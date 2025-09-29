 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HERIGE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 18:00

La société HERIGE annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce rapport financier est consultable sur :

  • le site internet de la société : https://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html
  • le site internet Actusnews.com : https://www.actusnews.com
HERIGE
Benoît HENNAUT, Président du Directoire
Caroline LUTINIER, Responsable Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 20
Email : communication@groupe-herige.fr 		ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT, Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI, Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr

HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162

BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex

contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWdwlp2XlJidnZprZZuZaGWUZ25imGmabmXLlpeeZJyVaHGSx5uXa8XKZnJll2tn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94261-2025-09-29_communique_de_mise_a_disposition_du_rapport-financier-semestriel-06-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
