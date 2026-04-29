HERIGE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel en date du 31 décembre 2025

La société HERIGE annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025, incluant le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise.

Ce rapport financier est consultable sur :

le site internet de la société : http://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html

le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com

HERIGE

Benoît HENNAUT, Président du Directoire

Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe

Tel : 02 51 08 08 20

Email : communication@groupe-herige.fr ACTUS FINANCE

Corinne PUISSANT, Relations Analystes/Investisseurs

Tel : 01 53 67 36 77

Email : cpuissant@actus.fr

Serena BONI, Relations Presse

Tel : 04 72 18 04 92

Email : sboni@actus.fr

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