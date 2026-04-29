HERIGE : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel en date du 31 décembre 2025

La société HERIGE annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025, incluant le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise.
Ce rapport financier est consultable sur :
- le site internet de la société : http://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html
- le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com
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HERIGE
Benoît HENNAUT, Président du Directoire
Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 20
Email : communication@groupe-herige.fr
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ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT, Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI, Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr
HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162
BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex
contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr
- SECURITY MASTER Key : lmqekZ1ul23JmGlyYZiWa2KZa2tjx5WVZWaVyGJumJmZmG5oyW5nbprHZnJonmVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97906-2026_04_29_communique_de_mise_a_disposition_rapport_financier_annuel_2025.pdf
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