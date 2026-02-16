Hensoldt s'allie à Schwarz Digits pour accélérer la défense définie par logiciel en Europe
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 14:59
Hensoldt annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Schwarz Digits afin de développer des solutions de défense basées sur les données et définies par logiciel. L'objectif est de proposer à l'Allemagne et à ses alliés des infrastructures cloud souveraines et entièrement intégrées, adaptées aux environnements opérationnels en réseau.
Le partenariat s'appuie sur STACKIT, le fournisseur de cloud de Schwarz Digits, qui apportera une infrastructure complète ainsi que des capacités avancées de cybersécurité, incluant des méthodes de chiffrement résistantes au quantique et des communications sécurisées jusqu'au niveau de classification "VS-Secret".
Hensoldt contribue avec l'ensemble de son portefeuille de technologies de défense, notamment MDOcore (Multi-Domain Operations Core), une suite logicielle modulaire compatible cloud permettant la fusion de données par intelligence artificielle et l'intégration de capacités multi-domaines. Le groupe apporte également ses systèmes radar, optroniques et de renseignement électromagnétique, ainsi que des solutions de simulation et de gestion des données.
Des prototypes et offres conjointes sont attendus en 2026, dont une solution intégrant l'infrastructure de Schwarz Digits à des systèmes de capteurs Hensoldt, avec une présentation prévue au salon ILA de Berlin en juin 2026.
Le titre Hensoldt progresse de 0,1% à Francfort, et affiche une progresse proche de 10% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|80,700 EUR
|XETRA
|-0,12%
