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Hensoldt recule malgré une publication solide, les analystes se penchent sur le dossier
information fournie par AOF 06/05/2026 à 14:40

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand de défense a connu une forte accélération des prises de commandes et une amélioration sensible de sa rentabilité au 1er trimestre. Le groupe a d'ailleurs confirmé ses objectifs annuels. Pas suffisant pour le marché : le titre cède près de 2,5% à Francfort tandis que les analystes passent la valeur au crible.

Hensoldt a publié ce matin un EBITDA ajusté de 44 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en hausse de 47% par rapport à la même période un an plus tôt et faisant légèrement mieux que le consensus qui visait 42,4 MEUR. Dans le même temps, la marge d'EBITDA ajusté s'est améliorée, passant de 7,6% à 8,9%, soutenue par la hausse des volumes dans les deux divisions du groupe.

En effet, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 25% pour atteindre 496 MEUR, faisant là encore un peu mieux que le consensus (482 EUR). En organique, l'activité progresse ainsi de 15%.

En détail, la division optronique a bénéficié d'une forte dynamique commerciale, avec une nette amélioration de la rentabilité. L'EBITDA ajusté du segment est passé de 1 à 12 MEUR, tandis que la marge ajustée a bondi de 1,3 à 12,2%, grâce à des effets de volume et aux investissements réalisés en amont.

De son côté, le segment Capteurs a également affiché une progression de sa rentabilité, avec une hausse de 10% de l'EBITDA ajusté, malgré des dépenses accrues de recherche et développement dans les solutions de défense définies par logiciel.

Des commandes record

Par ailleurs, les prises de commandes ont plus que doublé sur la période pour atteindre 1,48 MdEUR (vs 701 MEUR un an auparavant), notamment grâce à des contrats liés aux plateformes Schakal et Puma ainsi qu'aux extensions de contrats des radars Eurofighter Mk1. Le ratio book-to-bill atteint ainsi un niveau élevé de 3,0x, contre 1,8x un an plus tôt.

Le carnet de commandes a progressé de 41% sur un an pour atteindre un niveau record de 9,8 MdsEUR, offrant au groupe une forte visibilité sur son activité future.

"Notre excellent premier trimestre montre que cette évolution se reflète déjà dans les programmes et les achats", a déclaré le directeur général Oliver Dörre. "Nous avons orienté Hensoldt précisément vers cette évolutivité - et nous nous voyons ainsi en position de force pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Pour l'exercice 2026, Hensoldt confirme ses perspectives et vise un chiffre d'affaires d'environ 2,75 MdsEUR, avec une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 18,5% et 19,0%.

Le groupe anticipe aussi un ratio book-to-bill compris entre 1,5x et 2,0x, soutenu par une demande durablement élevée dans les secteurs européens de la sécurité et de la défense.

Des avis contrastés chez les analystes

Réagissant à cette publication, Jefferies maintient sa note d'achat sur Hensoldt, avec un objectif de cours inchangé à 90 EUR. Le broker souligne des prises de commandes "particulièrement fortes" au premier trimestre, en hausse de 111% sur un an à 1,48 MdEUR, soit 14% au-dessus du consensus. Selon la note, la confirmation des objectifs 2026 traduit également la confiance du management dans la poursuite de la croissance, malgré une performance plus contrastée de l'activité Sensors en début d'année.

Chez Stifel , le conseil "achat" est renouvelé, assorti d'un objectif de cours inchangé également à 90 EUR. Selon l'analyste, les résultats du 1er trimestre montrent que la demande structurelle de défense en Europe se traduit désormais plus visiblement dans le carnet de commandes et dans la dynamique bénéficiaire du groupe. Le bureau d'études considère également que le redressement des marges est engagé, porté par l'amélioration de l'exécution opérationnelle et la montée en puissance industrielle.

De son côté, DZ Bank confirme son conseil "achat" sur Hensoldt, tout en abaissant son objectif de cours de 104 à 98 EUR.

Le broker estime que le groupe bénéficie d'une " accélération structurelle de la demande " dans la défense européenne, soutenue par la hausse des budgets militaires et par le positionnement de Hensoldt dans les systèmes de capteurs et d'électronique embarquée.

En revanche, le bureau d'études considère les objectifs 2026 comme "prudents" après un début d'année jugé solide et souligne le potentiel d'amélioration des marges, notamment dans l'activité Optronics après les investissements industriels réalisés ces dernières années.

mwb research reste à "vendre" sur Hensoldt, avec un objectif de cours relevé de 57 à 62 EUR. Le bureau d'études estime que la valorisation du titre reste excessive malgré des résultats trimestriels solides et une exécution opérationnelle jugée robuste, notamment dans l'activité Optronics. Selon la note, le marché intègre déjà un scénario de croissance très optimiste, avec des multiples élevés et des attentes jugées trop ambitieuses autour des activités de numérisation des systèmes de défense du groupe à horizon 2030.

Le rapport souligne également que l'exposition de Hensoldt aux programmes terrestres et aux achats de blindés pourrait accentuer le risque cyclique en cas de ralentissement des budgets de défense dans ce segment.

Enfin, JP Morgan reste "neutre" sur le dossier avec un objectif de cours de 85 euros (inchangé), tandis que Barclays est aussi "neutre" avec une cible identique de 95 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 14:40:00.

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