Hensoldt rachète l'optronicien néerlandais Nedinsco pour renforcer ses capacités en Europe
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:37
Hensoldt annonce la signature d'un accord pour acquérir l'entreprise néerlandaise Nedinsco, spécialiste de l'optronique, afin de renforcer ses capacités technologiques, sécuriser des chaînes d'approvisionnement clés et étendre sa présence industrielle en Europe.
Fondée en 1921 et basée à Venlo et Eindhoven, Nedinsco emploie environ 140 personnes et développe des systèmes de capteurs électro-optiques, notamment des périscopes, des systèmes de vision du conducteur et des sous-systèmes pour unités de capteurs optroniques, ainsi que des solutions de traitement et d'analyse d'images.
La transaction, financée par les ressources existantes du groupe, devrait être finalisée à la mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires et de la consultation du comité d'entreprise. Une fois l'opération finalisée, Nedinsco sera intégrée au segment Optronique de Hensoldt.
Hensoldt cède plus de 3% à Francfort.
Valeurs associées
|75,400 EUR
|XETRA
|-4,13%
A lire aussi
-
Selon plusieurs analystes ce budget doit servir à financer la hausse des salaires des militaires, les entraînements, les manœuvres autour de Taïwan, les capacités en cyberguerre et l'achat d'équipements plus avancés. C'est une décisions attendue et "proprotionnée". ... Lire la suite
-
Les inscriptions au chômage ont augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 28 février, à 213.000 contre 213.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions ... Lire la suite
-
La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève. La Russie a indiqué qu'un total de 1.000 personnes - 500 de chaque camp - ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer