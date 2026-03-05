 Aller au contenu principal
Hensoldt rachète l'optronicien néerlandais Nedinsco pour renforcer ses capacités en Europe
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:37

Le groupe allemand de défense poursuit l'expansion de ses capacités industrielles et technologiques dans les capteurs électro-optiques avec l'acquisition du spécialiste néerlandais.

Hensoldt annonce la signature d'un accord pour acquérir l'entreprise néerlandaise Nedinsco, spécialiste de l'optronique, afin de renforcer ses capacités technologiques, sécuriser des chaînes d'approvisionnement clés et étendre sa présence industrielle en Europe.

Fondée en 1921 et basée à Venlo et Eindhoven, Nedinsco emploie environ 140 personnes et développe des systèmes de capteurs électro-optiques, notamment des périscopes, des systèmes de vision du conducteur et des sous-systèmes pour unités de capteurs optroniques, ainsi que des solutions de traitement et d'analyse d'images.

La transaction, financée par les ressources existantes du groupe, devrait être finalisée à la mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires et de la consultation du comité d'entreprise. Une fois l'opération finalisée, Nedinsco sera intégrée au segment Optronique de Hensoldt.

Hensoldt cède plus de 3% à Francfort.

