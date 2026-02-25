Hensoldt prolonge le mandat de son PDG Oliver Dörre jusqu'en 2031
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 12:50
Hensoldt annonce que son conseil de surveillance a prolongé par anticipation de 5 ans le contrat de son PDG Oliver Dörre, désormais fixé au 31 décembre 2031.
À la tête de l'entreprise depuis 2024, le dirigeant pilote la mise en oeuvre de la stratégie "North Star", axée sur l'augmentation des capacités industrielles, le développement des activités logicielles, l'internationalisation ciblée et l'évolution de la gestion et de la culture d'entreprise.
Reiner Winkler, président du conseil de surveillance, souligne qu'Oliver Dörre a "procédé en peu de temps à une réorientation stratégique" et renforcé le positionnement du groupe comme partenaire des forces armées allemandes et de clients internationaux.
Le PDG estime pour sa part que le contexte géopolitique offre "de grandes possibilités de croissance" et affirme vouloir poursuivre la transformation du groupe et le renforcement de ses compétences en logiciels et systèmes.
Par cette décision, le conseil de surveillance entend envoyer un signal de stabilité et soutenir la mise en oeuvre à long terme du programme de croissance stratégique du groupe.
Le titre évolue juste au-dessus de soin point d'équilibre à Francfort et signe une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|79,700 EUR
|XETRA
|+0,25%
