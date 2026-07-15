Hensoldt prend une participation dans Project Q

Le groupe allemand de défense poursuit ainsi sa stratégie dans les logiciels de défense et l'intégration multi-domaines en investissant dans la société européenne de défense technologique.

Hensoldt annonce sa participation à un nouveau tour de financement de Project Q, une entreprise européenne spécialisée dans les technologies de défense. L'opération, dont le montant n'a pas été communiqué, vise à renforcer leur collaboration stratégique dans les domaines de la défense définie par logiciel et de l'intégration multi-domaines (coordination des capacités sur plusieurs environnements opérationnels).

Project Q développe notamment HYDRIS, une solution logicielle open source permettant d'interconnecter de manière sécurisée des capteurs, systèmes sans pilote et systèmes de commandement issus de différents fabricants. Cette technologie sera combinée à l'approche d'intégration logicielle de Hensoldt, qui apporte notamment ses capteurs, ses technologies d'IA, d'edge computing et sa plateforme d'intégration MDOcore.

Le groupe indique que cet investissement s'inscrit dans sa stratégie de soutien aux jeunes entreprises européennes de défense et de développement de capacités logicielles en partenariat avec l'écosystème européen, afin de renforcer sa position dans les systèmes de défense de nouvelle génération.

En fin de matinée, le titre Hensoldt reculait de près de 0,5% à Francfort.