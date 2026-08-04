Henry Schein revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande en matériel dentaire

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Henry Schein HSIC.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice et du chiffre d'affaires, après que les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street, grâce à une forte demande dans son secteur des produits dentaires.

* Henry Schein table désormais sur un bénéfice par action annuel ajusté compris entre 5,29 et 5,39 dollars, contre une prévision antérieure de 5,23 à 5,37 dollars.

* Le marché dentaire américain est confronté à des fluctuations du nombre de patients et à une demande modérée pour les interventions coûteuses, mais les analystes s'attendent à ce que la situation se stabilise cette année .

* Au deuxième trimestre, le principal segment d’Henry Schein, « Distribution mondiale et services à valeur ajoutée », a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 6,6 %, passant de 2,73 milliards de dollars l’année précédente à 2,91 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires du segment « Global Specialty Products » de la société, qui comprend les implants dentaires et les biomatériaux, a bondi de 8,7 % pour atteindre 419 millions de dollars au cours du trimestre, contre 386 millions de dollars un an plus tôt.

* Henry Schein a annoncé un bénéfice ajusté de 1,27 dollar par action pour le trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,24 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total a augmenté de 6,7 % pour atteindre 3,46 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 3,38 milliards de dollars.

* La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires pour 2026 comprise entre 4,5 % et 5,5 %, contre 3 % et 5 % précédemment.

* La société a précisé que ses prévisions pour l'exercice 2026 n'incluent pas de gains de réévaluation pour le reste de l'année ni d'éventuels avantages liés à de futurs remboursements de droits de douane.