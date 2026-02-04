 Aller au contenu principal
Nexans calme malgré un contrat et un avis positif
04/02/2026

Nexans ( 0,37%, à 136,40 euros) bouge peu malgré l'annonce d'un contrat important auprès d'Enedis et la recommandation positive d'Oddo BHF.

Ce matin, le groupe dédié à la fourniture de câbles pour la transmission d'énergie et de données a annoncé la signature d'un accord-cadre avec Enedis, d'un montant de 600 millions d'euros. Il porte sur des câbles moyenne tension destinés à accompagner la modernisation et le renforcement du réseau, le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, l'enterrement des lignes et la connexion des parcs d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français.

La durée de contrat est de 7 ans (2026-2032), dont 3 années optionnelles, et les livraisons débuteront dès le premier trimestre 2026.

Oddo BHF positif sur le titre

En outre, après de nombreux et récents échanges, le groupe financier estime que la dynamique organique reste bien engagée en fin d'année 2025 avec une croissance à deux chiffres confirmée pour l'activité Transmission (probablement supérieure à 20% sur l'ensemble de l'année).

Au total, les analystes estiment que le chiffre d'affaires devrait ressortir à 6,004 milliards d'euros, soit une hausse organique proche de 5%, et de 9% pour le pôle Electrification. Leur estimation d'Ebitda annuel est à 720 millions d'euros, après la prise en compte des normes IFRS 5 (sortie du périmètre de la division I&C dont Amercable, Lynxeo et Autoeletric).

Dans le détail, Oddo BHF pense que la cession de l'activité Harnais pour automobile (Autoelectric) permettra à Nexans d'afficher un profil de pure player (une entreprise qui concentre la totalité de ses activités sur un seul secteur). Cette cession aura un impact relutif alors que la marge d'Autoelectric est estimée à environ 7%, contre 12% pour l'estimation consolidée en 2025.

La direction de Nexans doit prochainement fournir ses objectifs pour 2026. En attendant, Oddo BHF table sur un Ebitda de 795 millions d'euros, représentant une marge de 12,4%. La feuille de route 2028 reste quant à elle inchangée, avec notamment un Ebitda de 1,15 milliard d'euros, alors que les analystes tablent plutôt sur 1,01 milliard d'euros.

En ce qui concerne le titre, malgré une hausse de 20% en 2025, Oddo BHF pense qu'il a sous-performé en comparaison des autres acteurs ( 40% pour Prysmian et 55% pour NKT). La recommandation reste à "surperformance", avec une cible de 160 euros, soit un potentiel de hausse de 17,73% par rapport à la clôture de mardi.

NEXANS
136,6000 EUR Euronext Paris +0,52%
