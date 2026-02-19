Helmerich and Payne bénéficie d'un renouvellement de contrat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de services pétroliers Helmerich and Payne HP.N en hausse de 1,4 % à 35,27 $ en pré-marché

** La coentreprise Turan Drilling obtient le renouvellement d'un contrat d'exploitation et de maintenance offshore par BP

BP.L dans la mer Caspienne, au large de l'Azerbaïdjan

** Le contrat renouvelé est d'une durée de cinq ans, avec trois options d'extension d'un an, à compter de mars 2026

** Si toutes les options sont exercées, le contrat pourrait valoir plus d'un milliard de dollars

** En vertu de l'accord, TURAN fournira des services d'exploitation et de maintenance pour huit plates-formes offshore

** En 2025, HP a baissé de 10,4%