 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 089,49
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HelloFresh s'envole sur un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 13:47

HelloFresh s'envole de près de 10% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS avec un objectif de cours porté de 7,6 à 10,8 euros, sur le titre de ce distributeur en ligne de kits repas.

'Notre analyse de cohorte exclusive nous donne confiance dans la capacité des revenus à se stabiliser, puis à revenir à la croissance à changes constants à partir du deuxième trimestre 2026', juge le broker, qui mentionne aussi des réductions de coûts.

Valeurs associées

HELLOFRESH
7,822 EUR XETRA +11,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank