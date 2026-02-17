Heineken place des obligations pour 1,1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 07:08
Ces obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note du brasseur néerlandais et seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange.
Les recettes issues de cette opération seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris des remboursements de dettes.
Valeurs associées
|77,940 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
