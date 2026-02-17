 Aller au contenu principal
Heineken place des obligations pour 1,1 MdEUR
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 07:08

Heineken annonce avoir placé avec succès 1,1 MdEUR d'obligations en 2 tranches de 550 MEUR chacune, respectivement de maturités de 8 ans et 12 ans, et portant des coupons de 3,375% et 3,875%.

Ces obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note du brasseur néerlandais et seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange.

Les recettes issues de cette opération seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris des remboursements de dettes.

Valeurs associées

HEINEKEN
77,940 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
