Heineken nomme Rafael Oliveira au poste de PDG

Heineken HEIN.AS a nommé Rafael Oliveira au poste de président-directeur général, a annoncé mardi le brasseur néerlandais.

Rafael Oliveira, qui occupe depuis 2024 le poste de PDG du fabricant néerlandais de café et de thé JDE Peets, prendra ses fonctions le 1er octobre pour un mandat de quatre ans, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Heineken était à la recherche d’un nouveau patron depuis plusieurs mois, à la suite de la démission surprise de Dolf van den Brink, resté à la tête du groupe pendant six ans, dans un contexte de baisse des ventes touchant l’ensemble du secteur.

"À l’issue d’une recherche rigoureuse à l’échelle mondiale, le conseil de surveillance a choisi à l’unanimité Rafa pour sa combinaison unique de vision stratégique, d’expertise opérationnelle et de sens aigu des finances", a précisé le groupe.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)