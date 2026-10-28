Heineken doit redoubler d'efforts pour assurer sa croissance, selon son nouveau PDG

Des bouteilles de bière Heineken sont exposées sur une étagère dans un supermarché.

par Emma Rumney

Le président-directeur ‌général d'Heineken Rafael Oliveira a déclaré mercredi que l'entreprise avait besoin d'une ​plus grande responsabilisation à tous les niveaux et d'une culture de la performance plus forte pour assurer une croissance soutenue, dans sa première déclaration depuis son ​arrivée à la tête du brasseur néerlandais ce mois-ci.

Rafael Oliveira a succédé à Dolf van den ​Brink, qui a démissionné de manière inattendue ⁠en janvier, quelques mois seulement après avoir présenté une stratégie et ‌des objectifs actualisés pour le deuxième brasseur mondial, laissant planer un doute sur ses projets.

Le fabricant des bières Tiger et ​Sol, ainsi que de ‌sa bière blonde éponyme, a annoncé mercredi une hausse de ⁠plus de 4% tant de son chiffre d’affaires que de ses volumes au troisième trimestre 2026, dépassant largement les prévisions des analystes.

Mais Rafael Oliveira a ⁠déclaré que l’entreprise ‌ne parvenait pas toujours à assurer sa croissance ni à ⁠gagner des clients quand elle le devrait.

"Il reste encore beaucoup à faire ‌pour affiner notre exécution, accélérer le rythme et instaurer une ⁠culture de la performance plus solide, avec une plus grande ⁠responsabilisation à tous ‌les niveaux de l’entreprise", a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que ses premières ​impressions avaient été globalement positives.

Le dirigeant ‌a indiqué qu’il s’exprimerait plus en détail sur la direction qu’il compte donner à Heineken lors ​de la présentation des résultats annuels en février.

Les analystes s’attendaient à ce que le brasseur affiche une croissance de 2,9% de ses volumes ⁠totaux et de 3,5% de son chiffre d’affaires en organique.

Le brasseur a attribué sa forte croissance à ses principales marques mondiales et à d’autres priorités stratégiques, telles que les bières à faible teneur en alcool ou sans alcool, ou encore les marques haut de gamme.

(Emma Rumney; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)