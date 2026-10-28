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Heineken doit redoubler d'efforts pour assurer sa croissance, selon son nouveau PDG
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:23

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par Emma Rumney

Le président-directeur général d'Heineken HEIN.AS Rafael Oliveira a déclaré mercredi que l'entreprise avait besoin d'une plus grande responsabilisation à tous les niveaux et d'une culture de la performance plus forte pour assurer une croissance soutenue, dans sa première déclaration depuis son arrivée à la tête du brasseur néerlandais ce mois-ci.

Rafael Oliveira a succédé à Dolf van den Brink, qui a démissionné de manière inattendue en janvier, quelques mois seulement après avoir présenté une stratégie et des objectifs actualisés pour le deuxième brasseur mondial, laissant planer un doute sur ses projets.

Le fabricant des bières Tiger et Sol, ainsi que de sa bière blonde éponyme, a annoncé mercredi une hausse de plus de 4% tant de son chiffre d’affaires que de ses volumes au troisième trimestre 2026, dépassant largement les prévisions des analystes.

Mais Rafael Oliveira a déclaré que l’entreprise ne parvenait pas toujours à assurer sa croissance ni à gagner des clients quand elle le devrait.

"Il reste encore beaucoup à faire pour affiner notre exécution, accélérer le rythme et instaurer une culture de la performance plus solide, avec une plus grande responsabilisation à tous les niveaux de l’entreprise", a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que ses premières impressions avaient été globalement positives.

Le dirigeant a indiqué qu’il s’exprimerait plus en détail sur la direction qu’il compte donner à Heineken lors de la présentation des résultats annuels en février.

Les analystes s’attendaient à ce que le brasseur affiche une croissance de 2,9% de ses volumes totaux et de 3,5% de son chiffre d’affaires en organique.

Le brasseur a attribué sa forte croissance à ses principales marques mondiales et à d’autres priorités stratégiques, telles que les bières à faible teneur en alcool ou sans alcool, ou encore les marques haut de gamme.

(Emma Rumney; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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