Heineken atteint son plus haut niveau depuis trois mois après la nomination d'un nouveau directeur général

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23 juin - ** Heineken HEIN.AS progresse de 2 % après que le deuxième brasseur mondial a nommé Rafael Oliveira au poste de président-directeur général

** M. Oliveira prendra ses fonctions en octobre pour un mandat de quatre ans. Il arrive du fabricant de café néerlandais JDE Peet's, dont il est le directeur général depuis 2024

** Selon ING, M. Oliveira n’a pas eu suffisamment de temps pour faire ses preuves chez JDE

** KBC Securities indique ne pas s'attendre à des changements stratégiques majeurs à court terme de la part du nouveau directeur général de Heineken

** L'action Heineken a atteint 72,4 € (82,8 $), son plus haut niveau depuis le 5 mars

(1 $ = 0,8746 euro)