Heineken accélère grâce à ses marques phares et au plan d'économies

(Zonebourse.com) - Porté par le succès de sa marque éponyme, la montée en puissance du segment premium et un plan d'efficacité opérationnelle rigoureux, le géant néerlandais de la brasserie ( 2,32%, à 79,50 euros) a affiché une hausse de ses bénéfices et a confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires net a progressé de 2,7%, porté par une hausse des volumes totaux de 1,6% (dont 0,4% en volume consolidé et une forte accélération de 23,2% sur les volumes sous licence).

Le brasseur a bénéficié de la dynamique de ses marchés clés en Asie-Pacifique (APAC) ainsi qu'en Afrique et Moyen-Orient (AME), tout en signant un redressement encourageant en Europe.

Le bénéfice d'exploitation (Operating Profit) s'est affiché en hausse de 6,7%, permettant à la marge opérationnelle de s'étendre de 55 points de base pour atteindre 14,6%. Le bénéfice dilué par action (EPS) ressort en augmentation de 11,6% à 2,29 euros (contre 2,08 euros un an plus tôt).

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction a confirmé sa prévision d'une croissance du bénéfice d'exploitation comprise entre 2 et 6%. Le groupe anticipe par ailleurs un ratio d'investissements ramené sous la barre des 8% du chiffre d'affaires net, tandis que l'intégration de Heineken Costa Rica et le programme de rachat d'actions contribueront chacun positivement à la progression du bénéfice par action à hauteur d'environ 2%.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, la rentabilité a été solide au premier semestre. Les analystes ont observé une transformation en profondeur, alors que l'entreprise affine son exécution et récolte les fruits de ses économies de coûts. Ils attendent en plus l'arrivée du nouveau président-directeur général en octobre qui apportera un regard neuf et une énergie nouvelle. Ils ajoutent qu'à mesure que la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance se renforcera, le titre devrait se revaloriser.

La recommandation reste à acheter sur le titre Heineken, avec un objectif de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 29%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.