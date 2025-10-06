Heidrick & Struggles monte en flèche après une opération de privatisation de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la société de recherche de cadres Heidrick & Struggles International HSII.O s'envolent de 20 % pour atteindre 58,2 dollars

** Un consortium d'investisseurs dirigé par Advent International et Corvex va racheter HSII dans le cadre d'une transaction en espèces, évaluant les capitaux propres de HSII à 1,3 milliard de dollars

** Les actionnaires de HSII recevront 59 dollars par action, ce qui représente une prime de plus de 21 % par rapport à la clôture de vendredi

** A la dernière clôture, HSII a une capitalisation boursière de 1,01 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'opération devrait être conclue d'ici le premier trimestre 2026

** HSII sera dirigée par l'équipe de direction actuelle de la société après la conclusion de l'opération

** En tenant compte de l'opération de la séance, HSII est en hausse de 32 % depuis le début de l'année