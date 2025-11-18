Hegeman, directeur des recettes de Meta, quitte l'entreprise pour lancer une startup

Le directeur des revenus de Meta

META.O , John Hegeman, a annoncé mardi qu'il allait quitter la société mère Facebook pour lancer sa propre entreprise, marquant ainsi un changement de direction important dans la quête de superintelligence de l'entreprise de médias sociaux.

Ses principales responsabilités seront assumées par un autre cadre de Meta, Andrew Bocking, qui dirige actuellement l'équipe de stratégie et de produits publicitaires de Meta, selon le message de John Hegeman sur Facebook.

Cette annonce fait suite à un rapport du Financial Times de la semaine dernière selon lequel Yann LeCun, le scientifique en chef de Meta spécialisé dans l'IA, envisage de quitter l'entreprise pour créer sa propre startup.

L'entreprise a intensifié ses investissements dans la construction d'une infrastructure d'IA, le directeur général Mark Zuckerberg ayant réorganisé les initiatives d'IA de l'entreprise sous l'égide de Superintelligence Labs.

Au début de l'année, Mark Zuckerberg a engagé Alexandr Wang , ancien directeur général de la startup Scale AI spécialisée dans l'étiquetage des données, pour diriger le nouvel effort en matière d'IA.

John Hegeman, qui a évoqué un "mélange d'émotions" concernant son départ, a remercié Mark Zuckerberg pour la confiance et le soutien qu'il lui a accordés.

Naomi Gleit, responsable des produits chez Meta, deviendra responsable de l'IA commerciale, a indiqué John Hegeman dans son message.

Clara Shih, qui a rejoint Meta l'année dernière pour diriger l'unité business AI, quitte également l'entreprise, selon Bloomberg News.

Clara Shih a choisi de quitter son poste à la suite du décès inattendu de son père cette année, selon le rapport.

Bloomberg News a d'abord rapporté le départ de John Hegeman.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.