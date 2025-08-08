Heartflow lève 316,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dans le cadre de sa tentative de retour sur le marché des technologies médicales

(Modification du titre, ajout de commentaires d'analystes et de détails à partir du paragraphe 8) par Ateev Bhandari et Pritam Biswas

La société de technologie médicale Heartflow a déclaré jeudi avoir levé 316,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, préparant ainsi ses débuts sur le Nasdaq, un nouveau test de l'appétit des investisseurs pour les sociétés de technologie médicale.

La société basée à Mountain View, en Californie, a vendu 16,67 millions d'actions à 19 dollars l'unité, alors qu'elle visait une fourchette de 17 à 18 dollars l'unité. Elle a élargi son offre et relevé la fourchette proposée plus tôt cette semaine, en raison de la forte demande.

L'introduction en bourse a valorisé la société à 1,54 milliard de dollars.

Les introductions en bourse aux États-Unis se sont accélérées dans le cadre d'une reprise très attendue, les bénéfices solides des entreprises technologiques et les progrès réalisés en matière d'accords commerciaux ayant contribué à restaurer la confiance des investisseurs.

Les introductions en bourse récentes sur le site marquent un revirement par rapport au début du mois d'avril, lorsque l'incertitude entourant les droits de douane du président américain Donald Trump a freiné la conclusion d'accords commerciaux.

Les actions de Heartflow commenceront à être négociées sur le Nasdaq vendredi sous le symbole "HTFL". La clôture de l'offre est prévue pour le 11 août.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler sont les principaux souscripteurs de l'offre.

À la suite de l'entrée fracassante de la société de logiciels Figma FIG.N sur le site la semaine dernière, les analystes s'attendent à ce que les marchés publics accueillent favorablement les sociétés dont l'histoire de croissance est convaincante.

"Nous nous attendons à ce que Heartflow soit bien accueillie lors de son lancement, en particulier après le succès de Figma, qui a contribué à rétablir le sentiment envers les sociétés à forte croissance ", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Soutenue par Bain Capital, Heartflow s'appuie sur l'IA pour créer des modèles 3D du cœur à l'aide d'un seul scanner spécialisé, améliorant ainsi la détection et le traitement de la maladie coronarienne (CAD).

L'IA étant de plus en plus largement acceptée, les entreprises qui l'intègrent dans des flux de travail pour des cas d'utilisation significatifs attirent l'attention des investisseurs, la technologie étant à l'origine de gains sur le site dans diverses entreprises du secteur des grandes technologies.

Le chiffre d'affaires de Heartflow a augmenté de 39 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, par rapport à l'année précédente. Sa plateforme de détection de la maladie coronarienne a été utilisée chez 132 000 patients en 2024.