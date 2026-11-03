Health Rounds : les médicaments à base de GLP-1 permettent de mieux contrôler le prédiabète que le traitement standard actuel

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons trois études intéressantes qui seront exposées en détail lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association à Chicago ce week-end.

Les médicaments à base de GLP-1 pourraient être plus efficaces que la metformine dans le traitement du prédiabète

Les médicaments à base de GLP-1 pourraient contribuer à prévenir le diabète de type 2 et à réduire le risque de crise cardiaque et d’AVC chez les personnes chez lesquelles un prédiabète a été diagnostiqué, et ce de manière plus efficace que le traitement standard actuel, selon des données qui seront présentées lors du congrès de l’AHA.

Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de plus de 256.000 adultes atteints de prédiabète et d’obésité, dont environ la moitié prenait des médicaments à base de GLP-1: le sémaglutide, le tirzépatide, le liraglutide ou le dulaglutide. Le sémaglutide et le liraglutide sont des médicaments antidiabétiques de Novo Nordisk NOVOb.CO , commercialisés respectivement sous les noms d’Ozempic et de Victoza. Le tirzépatide et le dulaglutide d’Eli Lilly LLY.N sont commercialisés sous les noms de marque Mounjaro et Trulicity pour le traitement du diabète.

L’autre moitié prenait de la metformine, un médicament générique de référence prescrit en cas de prédiabète.

Au cours de cette étude menée sur trois ans, les patients sous GLP-1 avaient 50 % plus de chances de ramener leur glycémie à un niveau normal, un risque 31 % plus faible de développer un diabète de type 2 déclaré et un risque de décès, toutes causes confondues, réduit de 41 %, par rapport aux patients sous metformine.

Les médicaments à base de GLP-1 ont également été associés à une diminution de 15 % des crises cardiaques, de 20 % des AVC, de 25 % des cas d’insuffisance cardiaque et de 8 % des cas de fibrillation auriculaire – une arythmie cardiaque pouvant multiplier par cinq le risque d’AVC –, selon un bref résumé (ou "abstract") de l’étude, disponible à l’adresse .

"Cette recherche pourrait renforcer l’argument en faveur d’une prescription plus précoce des médicaments à base de GLP-1 chez certains patients, plutôt que d’attendre qu’ils développent un diabète de type 2", a déclaré dans un communiqué le Dr Vinicius de Sousa Barzon Serra, de la Mayo Clinic à Scottsdale, en Arizona, qui a dirigé l’étude.

Ces bénéfices sont probablement liés à la perte de poids, connue pour contribuer à prévenir le diabète de type 2, a indiqué dans un communiqué le Dr Robert Eckel, ancien président de l’American Heart Association, qui n’a pas participé à l’étude.

La metformine reste un traitement de première intention sûr, peu coûteux et dont l’efficacité est éprouvée depuis longtemps, a précisé le Dr Serra.

Le traitement hormonal avant 60 ans est sans danger pour la santé cardiaque

Les traitements modernes de substitution hormonale ne sont pas associés à un risque accru de crise cardiaque, d’AVC, de caillots sanguins ou de décès, selon les données à long terme issues d’une vaste étude.

L’étude a porté sur 52.330 femmes âgées de 45 à 59 ans — dont la moitié suivait un traitement hormonal substitutif — qui ont été suivies pendant 12 ans en moyenne.

Le taux combiné de crises cardiaques, d’AVC ou d’autres types de maladies cardiaques était de 4,4 % dans le groupe sous THS et de 4,6 % dans le groupe témoin, les deux groupes étant étroitement appariés en termes d’âge et d’autres facteurs de risque.

"Les craintes que le traitement hormonal substitutif puisse avoir des effets néfastes sur le cœur constituent l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les femmes refusent un traitement hormonal pour gérer les symptômes de la ménopause, et expliquent pourquoi certains professionnels de santé peuvent hésiter à le proposer", a déclaré dans un communiqué le responsable de l’étude, Ronen Arbel, des Services de santé Clalit à Tel-Aviv.

Les craintes selon lesquelles le THS serait associé à des effets néfastes sur le système cardiovasculaire provenaient principalement d’études portant sur d’anciennes formulations thérapeutiques qui ne sont plus couramment utilisées, administrées à des doses plus élevées et chez des femmes ayant commencé le THS bien après la ménopause.

L’American College of Obstetricians and Gynecologists recommande désormais de commencer un traitement hormonal substitutif dans les 10 ans suivant le début de la ménopause et avant l’âge de 60 ans.

D’autres données issues de cette étude, qui seront présentées lors du congrès de l’AHA, montrent que le décès avant l’âge de 80 ans est survenu chez 1,3 % des femmes sous THS et chez 1,2 % des non-utilisatrices.

Des caillots sanguins sont apparus chez 0,33 % des femmes dans les deux groupes.

Les résultats étaient similaires pour toutes les formulations de THS, que les hormones soient administrées par voie orale, sous forme de patch ou de gel.

Bien que les études observationnelles ne puissent pas prouver l’innocuité, ces résultats viennent s’ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses indiquant que les options actuelles de traitement hormonal ne semblent pas augmenter le risque de maladie cardiaque, d’AVC ou de caillots sanguins chez les femmes en bonne santé qui commencent un traitement au moment de la ménopause, a déclaré dans un communiqué le Dr Stacey Rosen de Northwell Health à New York, ancienne présidente de l’AHA.

Le cannabis associé aux maladies cardiaques selon une vaste enquête

La consommation de cannabis a été associée à des maladies cardiovasculaires dans une enquête menée auprès de près d’un demi-million d’adultes américains, le risque accru d’accident vasculaire cérébral constituant une préoccupation particulière dans cette étude observationnelle.

Les participants ont été interrogés par téléphone dans le cadre du Behavioral Risk Factor Surveillance System (système de surveillance des facteurs de risque comportementaux). Ceux qui ont déclaré consommer du cannabis ont également fait état de taux plus élevés de maladies cardiovasculaires par rapport aux non-consommateurs, comme le rapporteront les chercheurs lors du congrès de l’AHA.

Ce constat s’est vérifié même chez les adultes âgés de 18 à 44 ans, chez les personnes n’ayant jamais fumé, ainsi que chez celles ne souffrant ni de diabète, ni d’hypertension, ni d’obésité, ont-ils également constaté.

Par rapport aux non-consommateurs, ceux qui consommaient du cannabis jusqu’à cinq jours par mois avaient 23 % de chances supplémentaires de déclarer également des antécédents de maladies cardiovasculaires. Les participants ayant déclaré en consommer entre 16 et 30 jours par mois avaient 21 % de chances supplémentaires de déclarer des maladies cardiovasculaires.

Le lien le plus fort entre la consommation de cannabis et les maladies cardiovasculaires concernait l’AVC, bien que les résultats aient été quelque peu contradictoires. Une consommation occasionnelle de cannabis était associée à un risque accru de 40 % d’AVC, tandis qu’une consommation intensive était associée à un risque accru de 25 %.

"Nous nous attendions à ce que les risques de maladie cardiaque augmentent progressivement à mesure que les personnes consommaient du cannabis plus souvent, mais cela n’a pas été le cas", a déclaré dans un communiqué la Dre Aabha Divya, responsable de l’étude à la faculté de médecine de l’université de Tulane.

Bien que l’étude n’ait pas été conçue pour prouver que la consommation de cannabis provoquait des maladies cardiaques, il s’agit de la deuxième étude observationnelle suggérant que l’exposition au cannabis chez les non-fumeurs pourrait constituer un facteur de risque de développer une maladie cardiaque, a déclaré dans un communiqué Robert Page, de la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences de l’université du Colorado, qui n’a pas participé à l’étude.

"Les cliniciens devraient aborder la consommation de cannabis avec leurs patients comme ils le feraient pour le tabagisme lorsqu’ils évaluent le risque de maladies cardiovasculaires", a déclaré M. Page, qui a présidé le groupe de rédaction de la déclaration scientifique de 2020 de l’American Heart Association sur le cannabis.