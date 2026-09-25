HDF Energy veut passer sur Euronext Growth

HDF Energy annonce que son conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale mixte le 30 octobre, afin de délibérer notamment sur le projet de transfert de la cotation de ses actions du marché Euronext Paris vers Euronext Growth.

Ce transfert permettrait à HDF Energy d'évoluer dans un environnement boursier mieux adapté à son stade de maturité, tout en renforçant sa visibilité auprès d'investisseurs spécialisés dans l'accompagnement de sociétés innovantes en forte croissance.

Le transfert de cotation des titres lui permettrait également de bénéficier de certains allègements réglementaires et de réduire ses coûts de gestion, tout en continuant à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Sous réserve de l'approbation du projet de transfert par l'AG, l'admission des titres HDF Energy sur Euronext Growth s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

L'admission des actions ordinaires de la société sur Euronext Growth interviendrait au plus tôt à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'assemblée générale ayant approuvé le projet, soit au plus tôt le 30 décembre.