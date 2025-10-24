HCA Healthcare revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de l'assurance-maladie

(Ajoute des détails sur l'activité Medicare aux paragraphes 1 et 2, et le commentaire du directeur général au paragraphe 5) par Christy Santhosh et Siddhi Mahatole

HCA Healthcare HCA.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels vendredi , en raison de la demande soutenue de procédures chirurgicales et de la solidité de son activité Medicare, ce qui a fait grimper ses actions de 4 % à 460,12 $.

Les opérateurs hospitaliers bénéficient d'une utilisation accrue, soutenue par une demande constante de procédures chirurgicales, en particulier chez les personnes âgées, qui sont couvertes par les plans d'assurance Medicare du gouvernement.

Cependant, HCA a souligné l'incertitude entourant les plans individuels de l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, qui s'accompagnent de subventions datant de l'ère COVID-19 qui doivent expirer en 2026.

La société a déclaré qu'elle plaidait activement pour la prolongation de ces crédits d'impôt, car leur expiration pourrait réduire la couverture, augmenter les primes et diminuer les inscriptions, laissant les hôpitaux tels que HCA avec des coûts de soins non compensés plus élevés.

"Nous ne sommes pas encore prêts à vous donner notre plan financier pour 2026", a déclaré le directeur général Sam Hazen, ajoutant que la société avait besoin de voir comment certaines politiques fédérales allaient atterrir avant de définir l'allocation de capital pour l'année prochaine.

HCA a déclaré avoir obtenu des résultats particulièrement bons au troisième trimestre de cette année par rapport aux années précédentes, compte tenu de la dynamique des vacances et des mouvements de médecins pendant les mois d'été.

Elle a indiqué que les volumes de Medicaid, pour les personnes à faible revenu, sont restés faibles, mais qu'ils ont été compensés par la vigueur de son activité Medicare.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action en 2025 se situe entre 27 et 28 dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 25,50 et 27 dollars par action.

HCA prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 75 et 76,5 milliards de dollars, contre 74 à 76 milliards de dollars prévus précédemment.

Elle a réalisé un bénéfice ajusté de 6,96 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 5,72 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.