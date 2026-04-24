 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HCA Healthcare recule après une baisse du volume d'activité pendant la saison grippale
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

24 avril - ** L'action de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N recule de 7,3% à 439,21 dollars, mettant fin à une série de deux jours de hausse et atteignant son plus bas niveau depuis sept mois

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus d'un an, si les pertes se confirment

** La société indique qu'elle n'a pas connu l'augmentation habituelle du volume d'activité associée à la saison grippale au premier trimestre, les admissions pour des problèmes respiratoires ayant chuté de 42% et les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires ayant baissé de 32% par rapport à l'année précédente

** « Les investisseurs s'attendaient à un certain ralentissement des volumes des magasins comparables, mais nous pensons que le premier trimestre a été pire que prévu », déclare Matthew Gillmor, analyste chez Keybanc

** La société affiche un bénéfice ajusté de 7,15 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,14 dollars par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 19,11 milliards de dollars, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars

**Compte tenu de l'évolution de la séance, HCArecule de 6,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HCA HEALTHCARE
441,590 USD NYSE -6,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank