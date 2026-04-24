HCA Healthcare recule après une baisse du nombre de cas pendant la saison grippale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action de l'opérateur hospitalier HCA Healthcare HCA.N recule de 7,3 % à 439,35 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique qu'elle n'a pas connu l'augmentation habituelle du volume d'activité associée à la saison grippale au premier trimestre, les admissions pour des problèmes respiratoires ayant chuté de 42 % et les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires ayant baissé de 32 % en glissement annuel

** "Les investisseurs s'attendaient à un certain ralentissement des volumes à périmètre constant, mais nous pensons que le premier trimestre a été pire que prévu" - Matthew Gillmor, analyste chez Keybanc

** La société affiche un bénéfice ajusté de 7,15 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 7,14 $ par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 19,11 milliards de dollars, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, HCA affichait une hausse de 1,5 % depuis le début de l'année