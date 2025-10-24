 Aller au contenu principal
HCA Healthcare dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de services de soins médicaux
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier HCA Healthcare

HCA.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre vendredi , grâce à une forte demande pour ses services de soins médicaux.

La société a réalisé un bénéfice ajusté de 6,96 dollars par action, contre une estimation des analystes de 5,72 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

