HCA dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels malgré une baisse du nombre de cas de grippe cette saison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers et ajout des commentaires de la société au paragraphe 5) par Siddhi Mahatole et Christy Santhosh

24 avril - Vendredi, HCA Healthcare HCA.N a légèrement dépassé les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, mais a dû faire face à une baisse des admissions de patients pendant la saison grippale, ce qui a entraîné une chute de 8 % du cours de l'action de l'opérateur hospitalier.

À mesure que les subventions renforcées prévues par les plans de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) sont progressivement supprimées, les opérateurs hospitaliers constatent une baisse du volume des soins non urgents, des consultations préventives et des examens diagnostiques. L'augmentation des soins non rémunérés due à une part plus importante de patients non assurés exerce également une pression sur les marges.

HCA a déclaré ne pas avoir connu l'augmentation habituelle du volume d'activité associée à la saison grippale, les admissions pour des problèmes respiratoires ayant chuté de 42 % et les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires ayant baissé de 32 % par rapport à l'année précédente.

Une tempête hivernale en janvier a également eu un impact négatif sur les volumes du premier trimestre sur certains marchés de l'opérateur hospitalier, notamment au Texas, au Tennessee, en Caroline du Nord et en Virginie.

« Nous considérons ces facteurs comme temporaires et non structurels », a déclaré Michael Marks, directeur financier, ajoutant que l'impact de ces deux facteurs avait pesé sur l'Ebitda ajusté à hauteur d'environ 180 millions de dollars.

Andrew Mok, analyste chez Barclays, a averti que ces résultats marquaient un « début d'année quelque peu préoccupant », surtout si la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) et les pressions commerciales s'aggravent.

HCA a pu compenser l'effet négatif de la baisse des volumes, a-t-il indiqué, grâce à certains programmes de paiements supplémentaires de Medicaid, qui permettent d'augmenter le remboursement des patients au-delà des tarifs de base de Medicaid et de soutenir les revenus des hôpitaux de soins gérés.

La société a également maintenu ses prévisions annuelles.

Benjamin Rossi, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que cette décision s'inscrivait dans la lignée des commentaires formulés par HCA ces dernières années concernant son intention d'éviter tout ajustement des perspectives après le premier trimestre, compte tenu notamment du ralentissement saisonnier des volumes en début d'année.

Le chiffre d'affaires par admission équivalente dans les mêmes établissements – une mesure combinant les volumes d'hospitalisation et de soins ambulatoires – a augmenté de 3,1 %.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 7,15 dollars par action, contre une estimation des analystes de 7,14 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre s'est établi à 19,11 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations de 19,10 milliards de dollars.