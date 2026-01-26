 Aller au contenu principal
HBT Financial en perte de vitesse à cause d'une baisse de son bénéfice net trimestriel
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier -

** Les actions de la banque HBT Financial HBT.O chutent de 2,90 % à 26,77 $

** HBT déclare un bénéfice net de 18,94 millions de dollars, soit 60 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 20,27 millions de dollars, soit 64 cents par action, un an plus tôt

** Les prêts ont augmenté de 56,2 millions de dollars, grâce à de nouvelles émissions dans les secteurs de la construction, de l'aménagement du territoire et de l'immobilier collectif

** Les dépôts ont augmenté de 12,1 millions de dollars, bien que 50 millions de dollars aient été retirés du bilan en raison d'une forte liquidité

** La société prévoit que la fusion avec CNB Bank sera finalisée au premier trimestre 2026

** En incluant le mouvement de la session, HBT a augmenté de 15,8 % au cours des 12 derniers mois

