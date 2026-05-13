HBM Healthcare boucle une bonne année et se montre optimiste pour la suite
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:19
La société de capital-risque qui investit dans des entreprises émergentes, principalement dans les secteurs de la biotechnologie, de la médecine humaine, du diagnostic et de la technologie médicale, a dévoilé des comptes encourageants.
Sur l'exercice 2025-2026, elle a enregistré un bénéfice de 272 millions de francs suisses. Sur la période, la valeur nette d'inventaire par action, qui représente la valeur théorique des actifs détenus, a progressé de 17,2% en francs suisses, et le cours du titre a augmenté de 28,5%. La société précise que ces chiffres incluent des effets de change négatifs de plus de 10%, liés à la forte dépréciation du franc suisse face aux devises d'investissement.
Parmi les éléments marquants de cet exercice, il y a la cession de la participation majoritaire dans Swixx BioPharma à SK Capital Partners, avec une plus-value cumulée de 340 millions de francs suisses. En 25 ans d'histoire, il s'agit de l'investissement le plus réussi de HBM Healthcare Investments.
Au niveau des perspectives, la société de capital-risque continue d'anticiper un environnement dynamique mais globalement favorable pour le secteur des biotechnologies. La majorité des sociétés en portefeuille disposent d'une situation financière solide et sont bien positionnées pour atteindre des étapes créatrices de valeur dans les prochains trimestres.
Pour Baader Europe, ces résultats sont solides et les analystes estiment que l'équipe d'investissement de la société dispose de liquidités à réinvestir et pour le dividende, après la cession partielle de Swixx BioPharma.
Réagissant aux perspectives de la société, Baader Europe relève que malgré les turbulences macro-économiques et les craintes inflationnistes pesant sur les taux de la Fed, les prévisions sont positives grâce à un portefeuille bien capitalisé et un calendrier riche en étapes cliniques.
La recommandation est à accumuler, avec une cible de cours de 263 francs suisses.
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