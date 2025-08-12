 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hausse timide quasiment partout en Europe
information fournie par AOF 12/08/2025 à 12:00

(AOF) - À l’exception du DAX 40 en Allemagne, victime de la baisse supérieure aux attentes de l’indice ZEW allemand du mois d’août, les autres principaux indices européens s’affichent en légère progression. Le CAC 40 gagne par exemple 0,10% à 7 706,59 points. Les investisseurs limitent pour l’instant les prises de risque dans l’attente de la publication de la statistique la plus importante de la semaine : les chiffres de l’inflation américaine de juillet. Ces données publiées à 14h30 ce mardi devraient avoir une grande influence sur la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis.

En Europe, Hannover Re (-2,71%, à 258,40 euros) enregistre une des plus fortes baisses au sein du Dax. Les investisseurs ont été déçus par la performance réalisée au premier semestre 2025 par le réassureur allemand sur son segment " vie et santé ", malgré une hausse des profits sur cette période et des résultats en amélioration pour son segment " dommages ". Publiant ses résultats ce matin sur les six premiers mois de l'année 2025, le groupe indique que les revenus du segment " vie et santé " ont baissé sur un an de 0,5%, à 3,80 milliards d'euros, avec un Ebit en repli de 6,3% à 469,9 millions d'euros.

À Paris, Valneva (+8,74%, à 3,95 euros) est largement leader au sein de l'indice SBF 120, bien que la société a publié des comptes semestriels mitigés. Mais néanmoins ils sont supérieurs aux attentes et ont été appréciés, notamment grâce à la confirmation des objectifs financiers annuels. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a bondi de 37,8%, à 97,6 millions d’euros. Il dépasse le consensus de 95,1 millions d'euros. Parallèlement, les ventes de produits ont enregistré une croissance de 33,3%, à 91 millions d’euros contre 89,6 millions d'euros attendus par les analystes.

Hexaom (-0,96%, à 30,90 euros) a publié un chiffre d'affaires en recul de 17,62%, à 160,8 millions d'euros, au deuxième trimestre. Sur l'ensemble du semestre, le repli s'est élevé à 26,76 %, à 305,4 millions d'euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l'année, l'activité de Construction de maisons s'est affaissée de 34,38 %, à 236,3 millions d'euros, tandis que l'activité Rénovation a fléchi de 21,62 %, à 20,3 millions d'euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne , l’indice Zew qui mesure la santé actuelle et future de l’économie, à un horizon de six mois, s’est nettement dégradé au mois d’août. Il est passé de 52,7 points, à 34,7 points, là où les analystes tablaient sur un repli un peu moins important à 39,5 points.

Au mois de juin, le nombre de chômeurs a diminué de 6 200 unités au Royaume-Uni , alors que les analystes tablaient sur une progression de 19 700. En mai, le nombre de chômeurs avait reculé de 15 500 unités. De son côté, sur la même période, le taux de chômage est resté stable à 4,7 %, comme prévu.

Les investisseurs attendent désormais à 14h30 les chiffres de l'inflation de juillet aux États-Unis .

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement (-0,10 %) face au billet vert et se négocie contre 1,1604 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

