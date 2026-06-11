Hausse surprise des inscriptions au chômage aux USA à 229 000

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, a annoncé jeudi le Département du Travail.

Celles-ci ont augmenté de 4 000 à 229 000 lors de la semaine au 6 juin, la statistique de la semaine précédente étant restée inchangée à 225 000, illustrant une tendance au refroidissement du marché du travail.

Les économistes attendaient à l'inverse un repli des inscriptions au chômage, à environ 215 000 la semaine dernière.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit ainsi à 219 000, en hausse de 4 250 par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a quant à lui augmenté de 24 000 pour s'établir à 1,795 million lors de la semaine au 31 mai, la dernière pour laquelle ces chiffres sont disponibles, témoignant là encore de tensions plus vives sur le marché de l'emploi.