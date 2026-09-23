Hausse prudente en vue en Europe avec le reflux du pétrole

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi avec la poursuite du reflux des cours pétroliers et des ‌signes montrant une demande soutenue pour les applications liées à l'intelligence artificielle (IA).

La séance pourrait toutefois être volatile au regard du contexte géopolitique alors que l'Assemblée générale de l'Onu s'est ouverte à New York et que le président chinois Xi Jinping est attendu aux Etats-Unis.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,27% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,40% et le FTSE 100 à Londres devrait également prendre 0,40%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,41% et le Stoxx 600 en hausse de 0,40%.

Alors que les cours du pétrole ont reculé mardi en raison de l'augmentation de la production saoudienne à la suite de la remise en service de l'oléoduc Est-Ouest, des sources ont indiqué à Reuters que Ryad pourrait déjà avoir repris ses exportations de brut depuis le port ​de Yanbu, sur la mer Rouge.

Le marché espère des progrès dans les dossiers russo-ukrainien et iranien à l'Onu même si le président américain Donald Trump a déclaré qu'en l'absence d'accord de paix, il pourrait "annihiler" l'Iran, évoquant un accord après les "midterms", les élections de mi-mandat, prévues en novembre.

Le président iranien Massoud Pezeshkian prendra la parole devant l'Assemblée générale de l'Onu dans le ​courant de la journée, et les marchés seront attentifs aux informations selon lesquelles il pourrait s'entretenir avec Donald Trump.

Parallèlement, le président chinois, ⁠attendu ce mercredi aux Etats-Unis, doit rencontrer jeudi à Washington son homologue américain dans le cadre d'une visite de deux jours. Cette rencontre sera également scrutée par les investisseurs au regard des événements en cours, allant du commerce mondial à la ‌course effrénée à l'IA, en passant par le dossier iranien et d'autres sujets brûlants entre les deux super puissances.

Côté indicateurs économiques, sur le Vieux continent, les indices PMI préliminaires pour le mois de septembre sont à l'agenda et permettront notamment de mesurer l'impact de la crise énergétique sur l'activité des entreprises.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones ayant terminé dans le rouge tandis ​que le Nasdaq s'est établi à un record de clôture, pour une deuxième séance consécutive, dans le sillage ‌des gains enregistrés par des valeurs technologiques liées à l'IA.

L'indice Dow Jones a cédé 0,36% à 51.863,69 points.

Le S&P-500, plus large, a fini grosso modo stable à 7.764,64 points.

Le Nasdaq ⁠Composite a avancé de son côté de 0,45% à 27.244,28 points.

Avec l'engouement autour du nouveau modèle d'IA lancé ce mois-ci par Meta Platforms, qui propose un assistant - "Muse" - capable d'envoyer des courriels et d'effectuer des transactions, le secteur des semiconducteurs a progressé ces derniers jours, une tendance qui s'est confirmée mardi, en particulier pour Micron qui a pris 5%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo reste fermée ce mercredi pour cause de jour férié mais les contrats à terme montrent un indice Nikkei à 66.745 points, soit près de 2.000 points au-dessus du cours de ⁠clôture de vendredi.

"Nous prévoyons une forte réouverture au Japon demain (jeudi), ‌avec une nouvelle baisse du pétrole brut, des conditions calmes sur les taux et les bons du Trésor, et des records historiques atteints par les marchés au comptant et à terme du Nasdaq", prédit Chris ⁠Weston, responsable d'études chez Pepperstone.

"Les valeurs du secteur de la mémoire ont pris le relais, soutenues par une nouvelle séance solide pour les semi-conducteurs, qui ont enregistré une sixième journée consécutive de gains", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,70%, enregistrant ‌sa sixième séance de hausse consécutive.

Le regain d'intérêt pour l'IA porte également l'indice Kospi à la Bourse sud-coréenne, qui prend 0,44%, avec notamment une hausse de 2,62% pour Samsung. A Taïwan, le principal indice avance de 0,65%, se rapprochant ⁠ainsi de ses plus hauts historiques.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,36% et le CSI 300 reflue de 0,50%, les investisseurs modérant leurs attentes quant à la ⁠rencontre prévue entre les présidents américain et chinois, tandis que la ‌montée des tensions commerciales avec l'Europe pèse sur leur moral.

L'enjeu principal de cette rencontre est de savoir si Donald Trump et Xi Jinping parviendront à une prolongation de la trêve commerciale conclue l'année dernière, qui a permis d'éviter un choc majeur pour l'économie mondiale.

Concernant l'Europe, ​la Banque centrale européenne (BCE) a souligné mardi que la transformation industrielle de la Chine évinçait les entreprises européennes des marchés mondiaux, tandis que l'agence de ‌notation Fitch a noté que le choc commercial chinois avait affecté la zone euro, et en particulier l'Allemagne, pays tourné vers les exportations.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar monte de 0,11% face à un panier de devises de référence, à un sommet de près de deux mois, les marchés continuant d'anticiper ​de nouvelles hausses de taux directeurs à court terme.

L'euro recule de 0,17%, à 1,1427 dollar, oscillant près de son plus bas niveau depuis fin juillet.

La livre sterling s'échange à 1,3315 dollar, en baisse de 0,19%.

Le yen japonais s'établit à 157,55 pour un dollar américain, les opérateurs restant prudents face à la menace d'une intervention sur les changes, les marchés ayant jugé la hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ), la semaine dernière, qui porté le coût du crédit à son plus haut niveau en 31 ans, insuffisamment restrictive.

TAUX

Le rendement des bons ⁠du Trésor américain à dix ans se replie d'environ un point de base, à 4,9552%, après avoir reflué la veille de 2,2 points, les investisseurs évaluant la baisse du prix du pétrole face aux anticipations de hausse des taux de la Fed.

La maturité à deux ans, toujours proche d'un pic de deux ans, s'affiche à 4,747%, après un recul de 2,5 points mardi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, les investisseurs misant sur une amélioration de l'approvisionnement en provenance du Golfe après la reprise par l'Arabie saoudite des opérations sur un oléoduc clé.

Le Brent reflue de 0,82% à 98,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,45% à 89,21 dollars.

Les deux contrats, tombés à leur plus bas niveaux des deux dernières semaines, sont en repli depuis six séances d'affilée dans l'espoir d'une solution diplomatique à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h15 Indice PMI septembre +50,9 +51,1

manufacturier(flash)

Indice PMI des services +48,3 +48,0

(flash)

Indice PMI composite (flash) +48,7 +48,5

DE 07h30 Indice PMI manufacturier septembre +54,0 +54,3

(flash)

Indice PMI des services +50,0 +49,7

(flash)

Indice PMI composite (flash) +51,8 +51,8

EZ 08h30 Indice PMI manufacturier septembre +52,6 +52,7

(flash)

Indice PMI des services +51,5 +51,6

(flash)

Indice PMI composite (flash) +51,7 +52,0

UK 08h30 Indice PMI manufacturier septembre +52,0 +52,5

(flash)

Indice PMI des services +51,5 +51,7

(flash)

Indice PMI des ​services +52,0 +52,5

(flash)

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Wayne Cole, édité par Augustin Turpin)