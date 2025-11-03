Hausse en vue en Europe ; les indicateurs PMI sous les projecteurs

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance de la semaine. Les indicateurs PMI vont donner le ton de cette journée de lundi. Par ailleurs, l'Opep+ a décidé hier de procéder à une légère hausse de sa production pétrolière en décembre puis de ne pas relever sa production au premier trimestre 2026. Côté valeurs, le constructeur automobile Renault a renforcé sa coopération stratégique avec son homologue chinois Geely qui entre au capital de sa filiale brésilienne avec l'acquisition de 26,4 des parts dont le montant n'a pas été communiqué.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

GTT

Sur les 9 premiers mois de 2025, GTT a généré un chiffre d’affaires de 599,6 millions d'euros, soit une hausse de 29% sur un an et de 27,6% à périmètre constant. Celui-ci est porté par l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Au cours de cette période, GTT a réalisé, une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et 7 commandes d’éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d’investissement dans de nouveaux projets de liquéfaction.

Interparfums

La société française Interparfums SA, société cotée sur Euronext Paris, propose d’absorber la société française Interparfums Holding SAS en décembre 2025. Cette dernière n’a aucune activité opérationnelle. Son seul actif (hors liquidités) est constitué de titres de la société Interparfums SA. Cette société n’a aucun objectif de développement propre, ni aucun projet d’investissement spécifique.

Orange

Orange a annoncé la conclusion d’un accord, non-engageant, auprès de Lorca pour acquérir l’intégralité de MasOrange, à travers le rachat de leur part de 50% dans leur co-entreprise espagnole pour un montant de 4,25 milliards d’euros en numéraire. Cette opération, qui marque une accélération du plan stratégique de l’opérateur historique, va permettre de renforcer la position du groupe en Espagne, son deuxième marché. La signature d’un accord engageant est prévue avant la fin de l’année, et sera conditionnée à l’accord sur les termes et les conditions définitifs.

Renault

Renault Group et Geely ont conclu des accords définitifs qui étendent leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil. Dans le cadre de ces accords, Geely acquiert officiellement une participation de 26,4 % au capital de Renault do Brasil, dont Renault Group reste l'actionnaire majoritaire et continue à consolider l'entité dans ses comptes.

Les chiffres macroéconomiques

En France,, la production industrielle en septembre sera connue à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre sera connu à 9h45 en France, à 9h50 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre sera communiqué à 15h45 avant l'indice des directeurs

des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,02% à 1,15367 dollar.

Vendredi à Paris

Les places européennes ont terminé la semaine en repli et la Bourse de Paris a même enchaîné une quatrième baisse consécutive, une série inédite depuis la mi-juillet. Sur cette période, elle a perdu 1,4%. Ce vendredi, le CAC40 a cédé 0,44%, à 8 121 points, pénalisé par des publications décevantes pour Axa et Saint-Gobain, alors que le repli du secteur du luxe (à l’exception de LVMH) a également pesé. Les investisseurs n’ont pas réagi aux données préliminaires de l’inflation d’octobre dans la zone euro, qui ont été proches des attentes. De son côté, l’EuroStoxx 50 a perdu 0,67%, à 5 660 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive. Des commentaires de responsables de la Fed ont refroidi les espoirs de nouvelle baisse rapide des taux d'intérêt. Au chapitre des valeurs, Apple et Amazon ont dévoilé des résultats et des perspectives meilleurs qu'anticipé. Le second a inscrit un plus haut historique. Le Dow Jones a grappillé 0,09% à 47562 points. Le Nasdaq, qui a enregistré une septième hausse mensuelle consécutive -une première depuis janvier 2018- a engrangé 0,61% à 23724 points.