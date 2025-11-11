Hausse en vue en Europe dans l'espoir de la levée du "shutdown"

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note favorable dans l'espoir d'une levée de la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis sur fond de faibles volumes attendus, jour férié oblige. Le Sénat américain a approuvé la fin de la paralysie budgétaire. La Chambre des représentants doit encore se prononcer. L'agenda macro-économique s'annonce relativement maigre. Les investisseurs surveilleront toutefoi l'indice Zew en Allemagne et en zone euro. Clôturant hier en nette hausse, Wall Street a bénéficié de la bonne orientation des valeurs liées à l'IA, dont Nvidia.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ayvens

Ayvens a annoncé le lancement, le vendredi 31 octobre dernier, d'un programme de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximal de 360 millions d'euros. Les actions acquises sont destinées à être annulées. Entre le 3 et le 7 novembre, le spécialiste de la gestion de flotte et de location longue durée de véhicules a procédé au rachat de 27,20 millions de ses titres, au prix moyen de 10,82 euros. Au total, sur cette période, la société a dépensé 294,304 millions d'euros pour ces opérations.

emeis

La semaine passée, emeis a procédé au rachat de 50 000 actions composant son capital à un prix pondéré moyen journalier de 13,4896 euros. Partant, le spécialiste des soins à la personne (cliniques psychiatriques, cliniques de soins médicaux, maisons de retraite…) a déboursé 674 480 euros pour ces acquisitions. L'action emeis a bondi lundi de près de 11% à 14,25 euros après avoir avoir annoncé un accord permettant un refinancement et l'allongement de la maturité de sa dette. Elle permettra également à emeis SA de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accéléré.

Esso

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires restantes et de la finalisation de certains accords de financement, Esso précise que North Atlantic et ExxonMobil prévoient de réaliser leur transaction le 28 novembre. Elle consiste en l'acquisition par North Atlantic de l'intégralité des participations d'ExxonMobil dans Esso SAF et dans ExxonMobil Chemical France, un projet pour lequel des négociations ont été annoncées fin mai. Le prix d'acquisition s'établirait à 26,19 euros par action Esso.

Medincell

Medincell a été sélectionnée pour intégrer l’indice MSCI World Small Cap (Morgan Stanley Capital International). Cet indice boursier rassemble les petites capitalisations les plus liquides et les plus performances dans 23 marchés européens. Le communiqué précise que cette intégration "reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance ainsi que son engagement en faveur de l’innovation et de la responsabilité sociale".

Les chiffres macroéconomiques

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en novembre sera connu à 11h00 en Allemagne et en zone euro.

Vers 8h30, l'euro cède 0,04% à 1,1555 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini cette première séance de la semaine en nette hausse, portés par les espoirs de la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui paralyse les Etats-Unis depuis le 1er octobre dernier. Seule statistique majeure du jour, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est dégradé en novembre. Côté valeurs, emeis a bondi, finissant à une confortable première place de l'indice SBF 120 après avoir trouvé un accord pour refinancer sa dette. Le CAC 40 a progressé de 1,32% à 8055 points. L'EuroStoxx 50 s'est adjugé 1,84% à 5669 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont démarré la semaine du bon pied dans l'espoir d'une levée de la fin du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis qui paralyse le pays depuis le 1er octobre dernier. Un accord a été trouvé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés. Wall Street a bénéficié de la bonne orientation des valeurs liées à l'IA, dont Nvidia, sous pression ces derniers jours en raison des inquiétudes à propos de leur valorisation. Le Dow Jones s'est adjugé 0,81% à 47368 points tandis que le Nasdaq a brillé de 2,27% à 23227 points.