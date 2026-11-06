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Hausse du trafic pour Getlink en octobre
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 08:21

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Le mois dernier, le trafic dans le tunnel sous la Manche a augmenté.

LeShuttle Freight a ainsi transporté 105 411 camions, en hausse de 6% par rapport au mois d'octobre 2025. Depuis le début de l'année, près de 990 000 camions ont transité par le tunnel sous la Manche, soit une progression de 2%.

En parallèle, le trafic des véhicules de tourisme s'est élevé à 162 655 unités, soit une amélioration là aussi de 6%, pour un total de 1 907 953 sur les dix premiers mois de l'année, en léger repli de 1%.

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