Hausse du trafic pour Getlink en octobre

Le mois dernier, le trafic dans le tunnel sous la Manche a augmenté.

LeShuttle Freight a ainsi transporté 105 411 camions, en hausse de 6% par rapport au mois d'octobre 2025. Depuis le début de l'année, près de 990 000 camions ont transité par le tunnel sous la Manche, soit une progression de 2%.

En parallèle, le trafic des véhicules de tourisme s'est élevé à 162 655 unités, soit une amélioration là aussi de 6%, pour un total de 1 907 953 sur les dix premiers mois de l'année, en léger repli de 1%.