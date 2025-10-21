 Aller au contenu principal
Hausse du bénéfice trimestriel du Nasdaq grâce à l'augmentation des volumes de transactions
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du Nasdaq NDAQ.O a augmenté au troisième trimestre, a annoncé mardi l'opérateur boursier, alors que la volatilité persistante du marché due à l'incertitude macroéconomique et politique américaine a stimulé les volumes de transactions.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 511 millions de dollars, soit 88 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 429 millions de dollars, soit 74 cents par action, un an plus tôt.

